Стали известны сроки завершения ремонта дорог в Петербурге

В этом году в Петербурге отремонтируют 75 дорог общей сложностью более 116 км. Адреса выбрали с учетом обследования, которые провел комитет по благоустройству, и предложений горожан. Об этом рассказал в прямом эфире Центра управления регионом в Петербурге рассказали заместитель председателя комитета Александр Богданов и начальник отдела ремонта дорог Максим Модин.

По их словам, ремонт Индустриального проспекта и улицы Маршала Захарова планируют закончить до 14 октября, до 31 июля на улице Комсомола, к 8 августа на проспекте Маршала Блюхера, до 4 сентября на Лиговском проспекте, а до 3 августа на улице Большой Зелениной. Кроме того, в третьем квартале этого года проведут ремонт на площади Восстания, Шафировского проспекта и улиц Ярослава Гашека, Потапова.

Полный перечень адресов, где в этом году выполняют ремонт дорог, можно увидеть на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что власти отремонтируют пять дорог в Приморском районе.