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Маршруты автобусов стали удобнее благодаря транспортной реформе в Петербурге

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© Фото: комитет по транспорту Петербурга

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Третий этап перехода на новую модель транспортного обслуживания начался в Петербурге с 15 июля. Например, в Кронштадте перевозчик купил новые автобусы на социальный маршрут №101, а городской комитет по транспорту перевел маршрут в режим экспресса. Маршрут уже получил много благодарных отзывов. Об этом сообщает Neva.Today.

Трасса маршрута пролегает от остановки на Гражданской улице до стации метро "Беговая" и "Старая деревня". Плановый интервал движения составляет восемь минут. Петербуржцы в социальных сетях отмечают, что автобусы стали удобнее и современнее, а расписание составлено грамотно и выдержано.

Кроме того, также транспортная реформа сделала подарок новоселам со Среднерогатской улицы. Жители нового района теперь могут доехать до станции метро "Звездная", также №231 маршрут идет к медицинским и учебным заведениям. Интервал движения автобуса составляет от 15 до 20 минут.

Также удобнее стал маршрут №232 от метро "Московская" до нового квартала за Экспофорумом. Жителям этих новостроек раньше приходилось ходить пешком до единственной остановки на Петербургском шоссе, а теперь автобус доезжает прямо до домов. Кроме того, появились кольцевые маршруты 255А/255Б, которые в Невском районе заменили маршрутки К-155А/К-155Б. 

 

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