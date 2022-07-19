Автоэксперт призвал не бороться с самокатами в Петербурге

Все больше петербуржцев жалуются на наводнившие улицы Петербурга электросамокаты: с начала сезона на самокатчикв донесли около 800 тысяч раз. Чаще всего штрафуют и жалуются из-за езды вдвоем, неправильной парковки и превышения скорости. Стоит ли ужесточить санкции к самокатчикам, "МК в Питере" спросил у автоэксперта Вячеслава Субботина.

По его словам, в Советском Союзе тоже хотели обуздать велосипеды и считали их катастрофой. Он отметил, что борьба с самокатчиками абсурдна, ведь большинство из них используют прокатные сервисы. Такие сервисы регламентируют правила поведения на дорогах и контролируют своих клиентов. Субботин считает, что самокаты необходимо продвигать, а не бороться с ними. Он объяснил, что прокатные компании ставят ограничения скорости и вводят ограничительные зоны.