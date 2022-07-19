Петербургские самокатчики с начала сезона получили 2 тысячи штрафов

Пользователи кикшеринговых компаний довольно часто нарушают правила пользования электросамокатами, доставляя неудобство жителям Петербурга. С участием самокатчиков случаются и опасные ситуации. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил заместитель главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

С начала сезона, по информации кикшеринговых компаний, к ним поступило около 800 тысяч обращений. По этим обращениям приняли решения выписать две тысячи штрафов, а порядка 800-900 аккаунтов были заблокированы. По его словам, чаще всего нарушали катаясь на самокате вдвоем, парковали средство в месте, где оно мешает движению пешеходов, а также высокая скорость движения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Броневой улице петербуржец насмерть разбился на самокате. Из-за травмы он потерял много крови. Автор поста попросил петербуржцев аккуратнее вести себя на электросамокатах.