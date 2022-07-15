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Петербургские коммерческие маршрутки полностью заменили социальными автобусами

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге с пятницы, 15 июля, стартовал завершающий этап транспортной реформы. С этой даты в городе больше не будет коммерческих маршруток - их полностью заменят социальными автобусами. О значении этого шага рассказал временно исполняющий обязанности главы Комтранса Валентин Енокаев.

Как сообщает "МК в Питере", по его словам, реформа стала самой масштабной в своей сфере за последнее время по всей России. Такой большой шаг по отказу от коммерческих маршруток был сделан впервые. Он отметил, что теперь город очистился от этого вида транспорт, который явно не был украшением города. Енокаев уточнил, что новый подвижной состав не только комфортабельнее, но и позволяет оплачивать проезд бесконтактно.

Стоит отметить, что весь маршрут является социальным и принимает все льготы, а на линии ходят низкопольные автобусы. Кроме того, все маршруты можно увидеть в "Яндекс. Картах". При этом они все работают по расписанию.

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