В Петербурге волонтеры транспортной реформы помогут пассажирам

Петербуржцам в новой маршрутной сети помогут разобраться волонтеры транспортной реформы.

Как сообщает комитет по транспорту, на старте третьего этапа новой модели транспортного обслуживания на улицы города вышли волонтеры. Ближайшие несколько дней они будут дежурить на остановках, чтобы подсказать пассажирам оптимальный маршрут. В утренние часы пик с нововведением горожанам помгут разобраться размещенные на остановках схемы. Также петербуржцы могут построить удобный маршрут с помощью сервиса "Яндекс Карты".

Как рассказал врио председателя комитета по транспорту Валентин Енокаев, в пятницу, 15 июля, коммерческие маршрутки, работающие в Петербурге с 90-х годов, ушли в историю. По его словам, вместо них горожан будут обслуживать комфортный и современный социальный транспорт, где работают все виды льгот. В разных районах Петербурга запущено более 40 абсолютно новых автобусных маршрутов.