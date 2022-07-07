В Петербурге движение ограничат из-за празднования Курбан-байрама

В Петербурге в субботу, 9 июля, в день празднования Курбан-байрама граничат движение по трем улицам. Об этом сообщает Медиацентр.

Ограничения коснутся мест, где будут проводить мусульманские богослужения. Так, проехать будет сложнее у Санкт-Петербургской Соборной мечети, Молельного дома на Сенной площади и Мемориальной мечети имени Жафяр-хазрата Пончаева.

В сообщении говорится, что в связи с проведением праздничных богослужений, которые посвящены празднованию, будет ограничено движение общественного и городского транспорта по Кронверкскому проспекту, а также по Московскому проспекту от Сенной площади до дома 12 по Московскому проспекту.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе ограничат движение на месяц с 18 июля. Для машин перекроют первую и вторую полосы, на остальных двух ограничат скорость.