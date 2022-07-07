  • 7 Июль 2022
USD 08.07.2022 63.1427 0.2317
USD ММВБ 19:15 61.9750  
EUR 08.07.2022 64.1349 -0.1911
EUR ММВБ 19:15 63.5143  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Осенью 2023 года по М-11 смогут проехать грузовые беспилотники

Автор:


© Фото: https://m11-neva.ru/

Темы дня

По трассе М-11 в ближайшем будущем могут начать доставлять грузы с помощью беспилотников. Первым в России беспилотным логистическим коридором станет платная магистраль "Нева". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Первый выезд в реальных условиях запланирован осенью 2023  года. Для того, чтобы беспилотные грузоперевозки стали экономически выгодными, необходимо создать целую инфраструктуру по ходу движения таких машин. В Петербурге уже ездит тоннар, которому не нужен водитель, но пока лишь на спецплощадке. Его тестируют инженеры и доводят до ума все системы. Это опытный образец на котором инженеры тестируют работу системы навигации. В черте города такие эксперименты пока не разрешены.

Разработкой системы беспилотного логистического коридора занимается и петербургская компания. Инженеры считывают информацию на дороге. Отмечается, что важна каждая деталь - разметка, естественные преграды и знаки. Все это ляжет в основу будущей программы движения большегруза.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram