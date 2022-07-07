Осенью 2023 года по М-11 смогут проехать грузовые беспилотники

По трассе М-11 в ближайшем будущем могут начать доставлять грузы с помощью беспилотников. Первым в России беспилотным логистическим коридором станет платная магистраль "Нева". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Первый выезд в реальных условиях запланирован осенью 2023 года. Для того, чтобы беспилотные грузоперевозки стали экономически выгодными, необходимо создать целую инфраструктуру по ходу движения таких машин. В Петербурге уже ездит тоннар, которому не нужен водитель, но пока лишь на спецплощадке. Его тестируют инженеры и доводят до ума все системы. Это опытный образец на котором инженеры тестируют работу системы навигации. В черте города такие эксперименты пока не разрешены.

Разработкой системы беспилотного логистического коридора занимается и петербургская компания. Инженеры считывают информацию на дороге. Отмечается, что важна каждая деталь - разметка, естественные преграды и знаки. Все это ляжет в основу будущей программы движения большегруза.