Санкции не сказались на поставках валидаторов в автобусы Петербурга

Общественный транспорт Петербурга в полном объеме оснащен оборудованием для валидаторов благодаря заключенным контрактам с поставщиками. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на городской комитет по транспорту.

В ведомстве рассказали, что готовиться к реализации новой модели транспортного обслуживания в Петербурге начали задолго до введения санкций. Тогда же заключили и государственные контракты на перевозку пассажиров. Как отмечает организатор перевозок, проблем с поставками оборудования у перевозчиков не было. В комитете уточнили, что поставки необходимых компонентов производятся в соответствии с заключенными контрактами.

По словам политолога, директора АНО «Институт современного государственного развития» Дмитрия Солонникова, в будущем могут возникнуть сложности с поставками иностранных компонентов. Однако он считает, что российские структуры смогут найти способ как ввести из-за рубежа необходимые элементы.