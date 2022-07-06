Строительство новой станции метро «Зоопарк» одобрили в Петербурге

На зеленой ветке петербургского метро может появиться станция под названием "Зоопарк". Её строительство одобрила Главэкспертиза. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте госучреждения.

Также известно, что работы по строительству новой станции метро могут начать уже в ближайшее время. По словам председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, начать строительство продолжения этой ветки метро собирались в этом году.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в 2024-м году петербуржцев примут еще две новые станции метро. По информации на конец июня, на 90% готовы основные конструкции "Юго-Западной", а также активно работают над Путиловской. Рабочие закончили прокладывать крайний тоннель между двумя будущими станциями метрополитена: «Юго-Западная» и «Путиловская». На первой уже проводятся работы по установке эскалатора.