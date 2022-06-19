Водителей электросамокатов могут заставить сдавать тест в ГИБДД

Сдавать тесты на вождение и получать соответствующий документ могут обязать водителей электросамокатов. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков.

Как сообщает АБН, инициатива заключается в обязательном тестировании в ГИБДД, в которое войдут вопросы о скоростных и возрастных ограничения, а также вопросы по правилам вождения на многолюдных тротуарах и пересечения пешеходных переходов.

Бурлаков думает, что водители электросамокатов могут легко ответить на такие вопросы, ведь обязаны знать свои обязанности и права. Он призвал владельцев мобильного транспорта сдавать тестирование, а тем, кто успешно справится выдавать соответствующий документ.