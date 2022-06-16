В центре Петербурга расширят действие парковочных разрешений

Действие парковочных разрешений собираются расширить в центре Петербурга. Такой проект постановления опубликовал Комитет по транспорту в среду, 15 июня.

Речь идет об МО "Литейный округ", "Смольнинское", "Владимирский округ" и "Лиговка-Ямская". Разрешение, которое будет выдано в каждом из них, будет действовать в остальных трех. Постановление начнет действовать с 1 июля. Тогда же и запустят новые зоны платной парковки.

Еще в мае ведомство опубликовало другой вариант проекта постановления. В нем говорится, что с 1 июля парковочные разрешения будут действовать для местных жителей в границах муниципалитетов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге поменяют тарифы для платной парковки. Методику расчета платы за использование платной парковки в центре Петербурга планируют поменять.