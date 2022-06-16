«Трансмашхолдингом» займется развитием электротранспорта в Петербурге

Соглашение о сотрудничестве по производству электротранспорта подписали власти Петербурга и компания «Трансмашхолдинг (ТМХ). Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума губернатором города Александром Бегловым и главой компании Андреем Бокаревым.

В Петербурге собираются производить все виды электрического транспорта. При этом производство хотят ориентировать как на внутренний рынок, так и на экспорт. Производство хотят переместить на площадку в Колпино. Объем инвестиций составит около 3 млрд рублей. Проект планируется реализовать в 2022-2024 годах. На новой площадке создадут порядка тысячи новых рабочих мест.

"Трансмашхолдинг" является одним из ведущих производителей подвижного состава для рельсового транспорта. При участии компании реализуют проект строительства вагонов, использующихся в петербургском метрополитене.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в рамках ПМЭФ стало известно, что не менее 1 млрд рублей планирует инвестировать Институт развития интернета в разработку видеоигр в России.