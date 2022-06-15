В Петербурге поменяют тарифы для платной парковки

Методику расчета платы за использование платной парковки в центре Петербурга планируют поменять. Проект постановления опубликовали на официальном сайте администрации города.

Рассчитывать размер платы хотят, исходя из загрузки парковки. В первую очередь сейчас учитывают зону парковки, время суток, дни недели и категорию транспорта. В Смольном хотят сделать четыре категории для определения загрузки. В будни дни они будут разниться при загрузке на 25-50%, на 50-65%, на 65-80% или более чем на 80%.

Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Кирилл Поляков.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за 27,5 миллионов рублей в центре Петербурга расширят зону платной парковки. Подрядчик должен будет установить дорожные знаки, а также восстановить асфальтобетонное покрытие. Заказчиком работ стала "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".