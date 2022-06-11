Из-за выезда на встречку 44 человека погибли в Ленобласти в 2022 году

На дорогах Ленинградской области с начала 2022 года произошло 149 дорожно-транспортных происшествий из-за выезда автомобилистов на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и региону.

В сообщении говорится, что погибло 44 человека, а 246 пострадали. В том числе и 19 детей.

Каждый день инспекторы ДПС фиксируют около десяти таких нарушений. Водителям за выезд на "встречку" может грозить лишение прав до полугода, а при повторном нарушении и до года. Дорожная полиция также возобновила постоянные рейды, чтобы ловить нарушителей. Также за ними следят с помощью квадрокоптеров.

Водителям напоминают, что важно быть внимательным на дороге, также стоит следить и за состоянием своей машины. Владелец машины должен насторожиться при любом постороннем шуме, который невозможно объяснить, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что участок у станции метро «Пионерская» стал самым аварийным в 2021 году.