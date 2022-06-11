В Петербурге увеличат число автобусов до кладбищ в родительскую субботу и Святую Троицу

Православные сегодня отмечают Троицкую родительскую субботу. Дополнительные автобусы пустили к кладбищам Петербурга в день всеобщего поминовения усопших к кладбищам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В городе усилили маршруты автобусов №90 и №195 до Южного кладбища, к Северному- №397, №398, к Крематорию - №138, к Иликовскому кладбищу - №347, к Казанскому - №382. Также дополнительные автобусы пустят по этим направлениям в воскресенья и понедельник.

В ведомстве уточнили, что 11 и 12 июня на маршруты к кладбищам дополнительно направят 59 автобусов, а 13 июня - 28 автобусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургские автобусы поедут по измененным маршрутам 11 и 12 июня из-за марафона. Из-за ограничений в центре города отправлять в объезд придется автобусом маршрутов № 1, 3, 7, 22, 24, 27, 46, 49, 54, 74, 128, 136.