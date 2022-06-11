На выезде из Петербурга в субботу скопились пробки

На выездах из Петербурга образовались пробки. Жители Северной столицы устремились за город из-за солнечно погоды в субботу, 11 июня.

Самый большой затор образовался на выезде из города на севере. По данным сервиса "Яндекс.Карты", около 5 километров приходится стоять автомобилистам на внешнем кольце КАД перед развязкой на Новоприозерское шоссе.

Также плотно стоит проспект Энгельса, фактически от Суздальского. Из-за аварии застопорилось и Выборгское шоссе. Большая пробка образовалась на внешнем кольце КАД у Вантового моста, также стоит и Московское шоссе. Авария преграждает путь перед Ленсоветской дорогой, перед поворотом на поселок Тельмана - там ремонтируют дорогу.

Кроме того, традиционно появился затор и на Мурманском шоссе - особенно плотно у развязки с КАД.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что ограничения движения транспорта собрали собрали пробки в центре Петербурга.