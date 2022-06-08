На первом этапе транспортной модели петербургские автобусы перевезли 17,5 млн пассажиров

В рамках первого этапа новой модели транспортног обслуживания с 1 апреля по 31 мая автобусы в Петербурге перевезли 17,5 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

С 1 апреля 97 маршрутов стали работать по новым контрактам. Маршрут №191 оказался самым востребованным - за два месяца им воспользовались почти 900 тысяч пассажиров. Обслуживанием маршрута занимается "ВЕСТ-СЕРВИС".

Маршрут этого же перевозчика № 185 оказался на втором месте по количеству пассажиров. Им воспользовались более 720 тысяч пассажиров с апреля по май. Автобусы ООО "Домтрансавто" № 68 перевезли еще 485 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петергоф и Ломоносов запустили шесть дополнительных автобусов. С 7 июня на линии будут выходить дополнительные автобусы №№ 200 и 210.