По участку набережной Фонтанки на четыре месяца ограничат движение транспорта

С 10 июня в трех районах Петербурга из-за строительных и ремонтных работ введут ограничения транспортного движения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

До 15 октября ограничат движение по боковому проезду улицы Корблестроителей. Реконструкция теплосетей будет проводиться на участке между Наличной и Мичманской улицам.

По 17 июня в Шушарах введут ограниения на участке Ям-Ижорского шоссе от трассы "Нева" до административной границы города. Перекрытия связаны с работами по устройству въезда-выезда.

По 29 сентября в Центральном районе из-за строительства пешеходной галереи будет ограничено движение по набережной Фонтанки между улицами Пестеля и Белинского. Также в ГАТИ напомнили, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Московском районе с 10 июня ПМЭФ ограничит движение транспорта.