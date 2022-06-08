За 27,5 млн рублей в центре Петербурга расширят зону платной парковки

В 27,5 миллиона рублей обойдется расширение зоны платной парковки в центре Петербурга. Подрядчик должен будет установить дорожные знаки, а также восстановить асфальтобетонное покрытие. Такая информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком работ стала "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Подрядчик кроме вышеуказанного должен будет установить декоративные опоры и кронштейны дорожных знаков.

До 15 июня будут принимать заявки, а итоги будут подведены два дня спустя. Установку дорожных знаков, которые будут информировать петербуржцев о зонах платной парковки, уже закончили на 14 из 56 улиц Центрального района. Также известно, что более 300 жителей Петербурга подали заявления на оформление парковочных разрешений в новой зоне.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в комитете по транспорту рассказали о границах зоны платной парковки в Петербурге к 1 сентября. Новое расширение зоны платной парковки в Петербурге запланировано на 1 июля.