В Петергоф и Ломоносов запустили шесть дополнительных автобусов

До Петергофа и Ломоносова увеличат количество автобусов на маршрутах от Петербурга. С 7 июня на линии будут выходить дополнительные автобусы №№ 200 и 210. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс".

В общей сложности каждый день на этих маршрутах будет работать шесть дополнительных автобусов.

В "Пассажиравтотранс" отметили, что до конца июня предприятие собирается увеличить количество автобусов и на других востребованных направлениях.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что ремонт на Октябрьском бульваре изменит трассу автобусного маршрута №187. Там будут ремонтировать участок Октябрьского бульвара от Египетских ворот до Школьной улицы.