Из-за Международного фестиваля цветов перекроют движение по площади Островского

Ограничения движения транспорта введут в Петербурге в июне из-за различных мероприятий. В городском комитете по транспорту рассказали об изменениях, которые введут в ближайшее время.

Из-за Международного фестиваля цветов с 00:00 4 июня по 11:59 9 июня, а также с 00:00 10 июня до 22:00 12 июня прекратят движение по площади Отровского от Невского проспекта до переулка Крылова и вдоль дома 6. Такую же меру введут 9 июня с 12:00 до 23:59 по площади Островского и переулку Крылова.

В ведомстве также уточнили, что по Исаакиевской площади вдоль дома №1 по Вознесенскому пр. прекратят движени с 00::01 4 июня до 12:00 6 июня из-за «Санкт‑Петербургского Бала национальностей».. Также временный запрет на остановку транспорта введут с 4 июня до 12:00 6 июня по Адмиралтейскому проспекту вдоль Исаакиевской площади.