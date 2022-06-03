Из-за велогонки La Strada петербургские улицы перекроют на сутки

Велосипедная гонка La Strada поменяет маршруты движения общественного транспорта завтра, 4 июня, в Петербурге. Также для водителей закроют некоторые проезды в центре Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Из-за велогонки ограничения введут с 20:00 до 23:05. В субботу автобус №27 пойдет от конечной остановки "Белорусская улица" по действующей трассе до Невского проспекта, а затем по Садовой ул., Никльской площади, проспекту Римского-Корсакова. В обратном направлении он пойдет по действующей трассе.

Также по новому маршруту пойдут автобусы №14,22, 24, 46, 47, 49, 54, 55, 70, 71, 74, 128, 136, 191, 230. Ограничения также коснутся троллейбусов и трамваев. Кроме того, с 06:00 субботы до 08:00 воскресенья будет закрыто движение транспорта по Троикому, Дворцовому, Сампсониевскому, Гренадерскому мостам, а также по ряду центральных улиц города.