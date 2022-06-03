В Петербурге волонтеры помогают разобраться в транспортной реформе

В Петербурге во всю идет второй этап перехода на Новую модель транспортног обслуживания. Волонтеры помогают разобраться горожанам в качественных изменениях транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга".

Волонтеры начали помогать жителям Северной столицы с первого июня. Она в течение пяти дней будут информировать пассажиров о работе новой маршрутной сети. С помощью сервиса "Яндекс.Карты" петербуржцам помогают составить оптимальный путь в нужную локацию. За каждым добровольцем закрепили один из 200 остановочных пунктов. Горожане уже успели оценить эффективность их работы на первом этапе транспортной реформы, который начался в апреле. Опознать волонтеров можно по ярким жилетам и специальным бейджам.

Напомним, что транспортная реформа будет длиться в Петербурге до 15 июля. Уже сейчас многие жители города составили положительные впечатления.

Напомним, что на втором этапе реформы на улицы Северной столицы постепенно выводят 693 автобуса, которые работают на экологичном газомоторном топливе.