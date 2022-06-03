В Петербурге исправили ошибки первого этапа транспортной реформы

В Комитете по транспорту Петербурга продолжают реализовать новую транспортную реформу. Как сообщает Neva.Today, особое внимание уделяют исправлению ошибок, которые допустили в рамках первого этапа.

В основном петербуржцы жаловались на сбои в работе валидаторов и не срабатывающие пересадочные тарифы. Такие обращения свелись к минимуму в рамках второго этапа новой транспортной модели. В ведомстве рассказали, что также к единичным случаям относятся случайные проезды водителями остановок.

По словам директора по перевозкам ООО «Вест-Сервис» Романа Юренева, большая часть обращений связано с изменением схемы движения транспорта. Люди уточняют новое расписание и новую трассу маршрута. Большинство обращений поступает не в форме жалом, а с просьбой рассказать и объяснить.

Отмечается, что количество обращений с начала первого этапа уменьшилось в три раза.