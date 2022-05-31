Со 2 июня школьников и студентов Петербурга лишат скидки на проезд в электричках

Со 2 июня этого года петербургские школьники и студенты не смогут при проезде в электричке воспользоваться 50% скидкой. Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Изменения коснутся учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше семи лет, учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования.

До конца июня учащиеся могут получить разовые льготные билеты. Уже с 1 июля этой льготной категории придется платить всю сумму за проезд в электричках. Действие льготных проездных возобновят в начале учебного года - 1 сентября 2022 года.

Кроме того, в Псковской области льгот на лето лишат учащиеся очной формы обучения образовательных организаций высшего образования.