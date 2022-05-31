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Петербуржцам, как построить маршрут после второго этапа новой транспортной модели

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© Фото: скриншот Яндекс. Карт

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Жителям Петербурга рассказали о том, как спланировать свой маршрут с учетом второго этапа введения новой модели транспортного обслуживания.

Как сообщает комитет по транспорту, с 1 июня с учетом изменений маршрут можно построить на специальном лендинге Яндекс. Карт. На ресурсе собрали информацию обо всех действующих маршрутах общественнго транспорта Северной столицы.

Кроме того, информация об обновленной городской сети, проездных билетах и способах оплаты опубликованы на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее Санкт-Петербург.ру рассказывал о том, что поменяется общественном транспорте Петербурга с 1 июня. В разных районах города откроются 20 новых автобусных маршрутах, поменяются трассы 16 автобусов, возобновится движение по одному маршруту, закроют один "социальный" и 32 "коммерческих" автобусных маршрута с полной заменой другим транспортом.

 

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