Из-за Фестиваля цветов закроют проезд по площади Островского

Больше чем на неделю вначале июня международный фестиваль цветов поменяет схему движения транспорта в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Из-за проведения мероприятия на площади Островского от Невского пр. до пер. Крылова и вдоль дома 6 ограничат движение с 00:00 4 июня до 11:59 9 июня, а также с 00:00 10 июня до 22:00 12 июня.Также с 12:00 до 23:59 9 июня ограничения введут на площади Островского и в переулке Крылова.

Кроме того, запретят парковаться с начала 2 июня до конца 3 июня на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и в переулке Крылова, а также на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова с 00:00 4 июня до 22:00 12 июня.