Что поменяется в общественном транспорте Петербурга с 1 июня

Второй этап внедрения новой транспортной модели Петербурга начнется с 1 июня. Рассказываем, что изменится для пассажиров.

В разных районах города откроются 20 новых автобусных маршрутах, поменяются трассы 16 автобусов, возобновится движение по одному маршруту, закроют один "социальный" и 32 "коммерческих" автобусных маршрута с полной заменой другим транспортом. На улицах города появятся 693 новых низкопольных автобуса, которые работают на экологичном газомоторном топливе.

94 автобусных маршрута с 1 июня начнут работать по новым правилам. Пассажиры сами будут оплачивать проезд электронным проездным билетом, банковской картой или QR-билетом.

Планируется закрыть более 30 коммерческих маршрутов, а откроется 20 новых маршрутов. Часть социальных маршрутов поменяют трассировку. Подавляющее большинство автобусов будут большой или средней вместимости на газомоторном топливе.

Если говорить о тарифах, то цены на проезд установили еще в конце прошлого года. По-прежнему выгоднее всего ездить по ЕКП на базе карты "Мир", оплачивая с телефона, а дороже всего пользоваться разовой поездкой, не имея никакого проездного. С 1 апреля заработал пересадочный тариф 60 минут. Первая поездка по нему стоит 40 рублей, вторая - 10 рублей, а третья и далее в течение одного часа - бесплатно.

На бескондукторных маршрутах не полностью отсутствует контроль по оплате проезда. Следить за этим будут контролеры-ревизоры. Штраф для "зайцев" составит 500 рублей, хотя уже обсуждают наказание в размере 2,5 тысяч рублей.

Третий этап транспортной реформы состоится 15 июля. С этого дня все автобусы будут работать по общегородским социальным тарифам. Маршрутки исчезнут полностью.