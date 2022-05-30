За 10 рублей на общественном транспорте в Петербурге проехались 1,3 млн раз

В апреле жители и гости Петербурга 1,3 миллиона раз заплатили 10 рублей за проезд на наземном общественном транспорте. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Как рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, это возможно благодаря нововведению, которое позволят заплатить за вторую поездку в течение часа 10 рублей через "Подорожник". Тариф называется "60 минут".

Также этой картой за апрель проезд оплатили 16,2 миллиона раз. Более 117 тысяч пассажиров совершили бесплатные поездки, ведь за три и более пересадок в течение часа не берут плату в рамках этого же тарифа.

Напомним, что введение нового тарифа стало частью новой модели транспортного обслуживания в Петербурге.