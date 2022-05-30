Какие нововведения пришли в Петербург с новой транспортной моделью

С приближением второго этапа новой транспортной модели в Петербурге рассказываем об основных плюсах первого этапа.

Главным преимуществом стали новые автобусы с красивым лазурным стилем и чистотой внутри. Благодаря системе информирования петербуржцы заранее разобрались с тем, как едет нужный им автобус. На помощь пришли волонтеры, которые подсказывали пассажирам на остановках, как они могут доехать до нужного им места.

Также благодаря транспортной реформе повысилась безопасность. На дорогах Северной столицы стало меньше маршруток - они часто становились виновниками и участниками ДТП. С автобусами такие аварии случаются в разы реже, ведь за руль новых транспортных средств сели водители-профессионалы. Их отдельно обучали правилам эксплуатации автобусов, которые работают на сжиженном природном газе. В новом транспорте можно не бояться упасть.

Среди несомненных плюсов можно назвать уход от серого рынка наличных и появление современных способов оплаты, например, банковской картой. Также в новых автобусах нет кондукторов - пассажир платит сам - все максимально чисто. Также единая льготная система стала доступней, ее нередко игнорировали частные перевозчики.