Петербуржцам рассказали, как узнать контролера-ревизора в общественном транспорте

В Петербурге продолжают вводить новую модель транспортного обслуживания. Как узнать контролера-ревизора, который может проверить оплату поездки, рассказали в комитете по транспорту города.

Отличить таких работников можно по брендированной форме темно-синего цвета, которая состоит из брюк и куртки темно-синего цвета и головного убора. Также у них на куртках нанесена соответствующая надпись «Комитет по транспорту. СПб ГКУ «Организатор перевозок». Во время испытательного срока сотрудники одеты в желто-зеленый сигнальный жилет с такой же надписью на спине.

Напомним, что с 1 июня в Петербурге стартует второй этап Новой модели транспортного обслуживания пассажиров. Новые современные автобусы выйдут еще на 57 маршрутов. По новым правилам, водители на остановках будут открывать все двери, а в салоне не будет кондукторов. За оплатой проследят контролеры-ревизоры. Пассажиры должны сами оплатить проезд сами после входа в салон с помощью электронного проездного, банковской карты или разового QR-билета.