В Петербурге в День города ночью будет ходить троллейбус №46

В связи с празднованием Дня города в Петербурге в ночь на 29 мая организуют ночное движение троллейбусов маршрута №46. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Троллейбусы будут курсировать с 00:00 до 06:00 от конечной странции "Троллейбусный парк №1", по Ленинскому проспекту, затем по проспекту Ветеранов до конечной станции до платформы Сергиево.

Планируется, что интервал движения транспорта составит 30 минут.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в День города в Петербурге будет круглосуточно работать общественный транспорт.