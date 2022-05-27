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Около 700 новых автобусов выйдут на дороги Петербурга в июне

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге с 1 июня будет запущен второй этап новой модели транспортного обслуживания. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала 78.

По его словам, второй этап охватит 94 маршрута, а на улицы город выйдут 693 новых автобуса.

Градоначальник уточнил, что на маршруты будут запускаться новый транспорт, кторый больше по размеру и экологичнее, чем предшественники. Транспорт будет работать на газомоторном топливе, что позволит городу сэкономить 40-50%. На третьем этапе транспортнй реформы на линию выйдут еще более 1,2 тысяч экологичных автобусов.

Губернатор добавил, что через семь лет эти автобусы заменят на новые.

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