Около 700 новых автобусов выйдут на дороги Петербурга в июне

В Петербурге с 1 июня будет запущен второй этап новой модели транспортного обслуживания. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала 78.

По его словам, второй этап охватит 94 маршрута, а на улицы город выйдут 693 новых автобуса.

Градоначальник уточнил, что на маршруты будут запускаться новый транспорт, кторый больше по размеру и экологичнее, чем предшественники. Транспорт будет работать на газомоторном топливе, что позволит городу сэкономить 40-50%. На третьем этапе транспортнй реформы на линию выйдут еще более 1,2 тысяч экологичных автобусов.

Губернатор добавил, что через семь лет эти автобусы заменят на новые.