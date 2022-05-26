С 29 мая на летнее расписание перейдут петербургские электрички

На летний режим рабты с 29 мая переходят электрички в Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Во время летнего графика количеств пар поездов будет увеличено по будним дням на 5%, а по выходным на 16% по сравнению с зимним периодом. 345 пар будут курсировать с понедельника по пятницу, а 348 пар поездов по субботам и воскресеньям.

Расписание пригородных поездов пассажиры могут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.