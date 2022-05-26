С 28 мая по 3 июня ограничат движение в 8 районах Петербурга

В восьми районах Петербурга временн ограничат движение транспорта с 28 мая по 3 июня. Об этом сообщает государственная административно-техническая инспекция.

Речь идет об Выборгском, Адмиралтейском, Калининском, Василеостровском, Колпинском, Калининском, Невском, Красногвардейском и Приморском районах. Ограничения коснутся перекрестка Беринга и Бекетовской улиц, Рижского проспекта, проспекта Лунчарского, улицы Ленина в Парголово, Станционной улицы в Саперном, улицы Чудновского, Васнецовского проспекта, улицы Юнтоловской, Морского проспекта, а также Песочной и Авиационной улицы в Лисьем Носу.

Более подробную информацию об ограничениях опубликовали на сайте ГАТИ.