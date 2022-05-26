В День города в Петербурге будет круглосуточно работать общественный транспорт

В Петербурге 28 мая, когда будут отмечать День города, общественный транспорт будет работать круглосуточно. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

В ночь с субботы, 28 мая, на воскресенье, 29 мая, метро будет работать 24 часа. В ночное время движение поездов будет осуществляться с увеличенными интервалами. С 02:00 до 04:30 в кассах и автоматах на станциях метро можно будет купить жетоны только за наличный расчет. При этом оплатить проезд можно будет всеми видами действующих проездных билетов или банковской картой.

Кроме того, в эту ночь с 00:00 до 06:00 организуют работу городского наземного транспорта с интервалом движения в полчаса. По такому режиму будут работать автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 и троллейбус № 46.