В Петербурге с 20 и 21 мая введут новые ограничения движения

В Петербурге с 21 по 23 мая в силу вступят новые ограничени движения. Они будут распространяться на шесть районов города. Об этом сообщает ГАТИ.

С 21 по 30 мая в Выборгском районе закроют движение по Никольской улице на участке от Межозёрной улицы до Елизаветинской улицы из-за прокладки водопровода.

Ограничат движение с 21 по 24 мая по Большой Прохоровской ул. от проспекта Энергетиков до проспекта Металлистов в связи с ремонтом газопровода.

Также закроют движение по Шлиссельбургскому шоссе в послеке Усть-Ижора от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской Победы с 23 мая по 11 октября.

Из-за реконструкции светофора ограничения введут на участке от Морской ул. до Кавалерийской ул. с 21 мая по 15 июня.

С 21 по 27 мая будет закрыто движение по Алексеевской улице и по Большой Горской улице от ул. Каугиевской до ул. Строителей. Кроме тог, ограничат с 21 мая по 3 июня движение транспорта по Советской улице от Октябрьской улицы до Дачной улицы.