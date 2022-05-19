  • 19 Май 2022
USD 20.05.2022 62.4031 -1.1612
USD ММВБ 18:21 61.8200  
EUR 20.05.2022 64.9358 -1.6777
EUR ММВБ 18:21 64.0020  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

400 млн рублей потратят на информационное обеспечение остановок в Петербурге

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Повторные аукционы на информационное обслуживание остановок общественного транспорта объявили власти Петербурга.

Как сообщается на сайте госзакупок, поиск подрядчиков ведет СПб ГКУ "Организатор перевозок". Подрядчик должен будет выполнить работы по обслуживанию и сдержанию информационного оборудования остановочных пунктов городского пассажирского транспорта.

Стоит отметить, что проводят два тендера. В первый включили восемь районов города, а второй - десять. Начальная цена каждого лота составляет более 198 миллионов рублей. Все работы нужно провести в тчение трех лет - с 2022 по 2024 года. Заявки на аукцион будут принимать до 26 мая, а подрядчика выберут до 30-го числа.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram