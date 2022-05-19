400 млн рублей потратят на информационное обеспечение остановок в Петербурге

Повторные аукционы на информационное обслуживание остановок общественного транспорта объявили власти Петербурга.

Как сообщается на сайте госзакупок, поиск подрядчиков ведет СПб ГКУ "Организатор перевозок". Подрядчик должен будет выполнить работы по обслуживанию и сдержанию информационного оборудования остановочных пунктов городского пассажирского транспорта.

Стоит отметить, что проводят два тендера. В первый включили восемь районов города, а второй - десять. Начальная цена каждого лота составляет более 198 миллионов рублей. Все работы нужно провести в тчение трех лет - с 2022 по 2024 года. Заявки на аукцион будут принимать до 26 мая, а подрядчика выберут до 30-го числа.