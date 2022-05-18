В Петербурге запустят новые трамваи в ретро-стиле

54 современных технологичных трамвая выполненных в ретро-стиле получит Петербург. В Северной столице новые составы появятся в 2023 году. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

12 вагонов из партии будут двухсекционными четырехосными и полностью низкопольными, 42 вагона будут трехсекционными шестиосными низкопольными и с двухстороннем движении. Для этих трамваев специально модернизируют тележки трамвая модели 71-415.

Как рассказал гендиректор АО "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров, трамваи стилизуют под подвижной состав 50-60-х годов 20 века. Для точки отсчета выбрали данный период из-за того, что именно тогда ленинградский трамвай был главным транспортом в городе.

Необычный облик будет не главной особенностью новых трамваев. Транспорт будет соответствовать требованиям "завтрашнего дня", а также его возможно модернизировать.