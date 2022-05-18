Между развязками с Московским и Пулковским шоссе на КАД ограничат движение

На Кольцевой автодорог между развязками с Московским и Пулковским шоссе в Петербурге перекроют одну полосу движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, с 27 по 31 мая на внутреннем кольце КАД перекроют четыертую полосу движения. На трех оставшихся ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

Как рассказал начальника территориального ситуационного центра предприятия Ильи Пузыревского, дорожники покрасят полимерцементным составом железнобетонные лотки на разделительной полосе дороги.

Учреждение принесло извинения за временные неудобства, а также попросили учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.