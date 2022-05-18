В Петербурге появился чат-бот для жалоб на самокатчиков

В Петербурге продолжают кампанию против нарушителей-самокатчиков. Теперь пожаловаться на них можно через телеграм-бот. Об этом заявили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В тексте сообщения говорится, что на базе Ассоциации операторов микромобильности запустили телеграм-бот "Самокаты в СПб". Через него можно отправить обращения, которые связаны с нарушением правил пользования электросамокатами. Например, можно пожаловаться на опасную езду или парковку в неположенных местах.

О нарушениях также можно рассказать по телефону горячей линии: +7 (812) 240–75–85. У вас попросят назвать адрес, время и проблему. Полученную информацию передадут конкретному оператору кикшеринга, а хулиганам может грозить штраф.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на второклассника у «Газпром Арены» наехал самокатчик. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали с тупой травмой живота и разрывом почки.