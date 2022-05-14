В Петербурге проведут новую дорогу от Малой Митрофаньевской до Ташкентской

Новую дорогу построят от Малой Митрофаньевой до Ташкентской улицы в Петербурге. Местный инвестор возьмет на себя финансирование.

В Смольном сообщили о том, что новый дорожный участок улучшит транспортную доступность для жителей комплекса "Галактика", который расположен на Малой Митрофаньевской улице. К 2024 году планируют завершить работы по строительству новой дороги. После окончания работ инвестор безвозмездно передаст улицу городу.

Группа компаний "Эталон" выступит инвестором. Она и занимается строительством ЖК "Галактика". На счету застройщикаа также находится трехэтажный детский сад на 220 мест. Его открытие запланировано на 1 сентября. Также к этому сроку откроется офис врачей-педиатров, который станет подразделением Детской поликлиники №35.