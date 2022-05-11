35 млн человек перевез общественный транспорт в майские праздники в Петербурге

Больше 35 миллионов человек перевез общественный транспорт с 30 апреля по 10 мая в Петербурге. Около 19 млн человек воспользовались назменым транспортом, а в метро спускались более 16 млн пассажиров.

Свыше 1,7 млн человек воспользовались пригородными электричками. За время праздников аэропорт обслужил 497 тысяч человек.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Максима Соколова, в этом году на майских праздниках из Петербурга пассажиры чаще всего летали в Сочи, Москву, Калининград, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Архангельск, Уфу, Минеральные Воды и Самару. В десятку международных направлений также попали Стамбул, Анталья, Минск, Душанбе, Дубай, Хургада, Ош, Самарканд и Худжанд.