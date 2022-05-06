Две полосы из трех перекроют на КАД в районе Ломоносова

В "бутылочное горлышко" на две недели превратят участок внутреннего кольца КАД в районе Ломоносова из-за дорожных работ.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 9 по 20 мая на участке с 104-го по 112-й километр внутреннего кольца КАД, между Гостилицким шоссе и путепроводом над основным ходом КАД, закроют вторую и третью полосы. На время ремонта на первой полосе скорость ограничат до 50 километров в час. Стоит отметить, что на этом участке всего три полосы движения.

Работы собираются вести круглосуточно, в две смены. Сроки могут скорректировать с учетом погоды.