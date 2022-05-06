В ночь с 9 на 10 мая не будут разводить мосты из-за Дня Победы в Петербурге

В Петербурге в ночь с 9 на 10 мая не будут разводить мосты. Об этом сообщает "Мостотрест".

Отмечается, что это связано с празднованием Дня Победы. Еще в 2006 году было выщено постановление городского правительства, в котором говорится, что разводка мостов отменяется в нерабочие праздничные дни.

На сайте «Мостотреста» попросили жителей и гостей города быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что ко Дню Победы оформили Дворцовый мост. Оттуда сняли флаги и украшения к 1 маю и повесили оформление к 9 маю.