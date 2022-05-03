Съезд на КАД на развязке с Мурманским шоссе перекроют на две ночи

На две ночи перекроют съезд с Марманского шоссе на КАД из-за дорожного ремонта. Устранять колею будут на 51-м километре кольцевой автодороги. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ночи с 6 на 7 и с 7 на 8 мая будет закрыт для движения съезд №3 на внутреннее кольцо КАД. Проводить ремонт будут с десяти вечера до семи утра. Работы будет выполнять ООО СПК "Зеленый город".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в мае закроют съезд с ЗСД на КАД в направлении Пулковского шоссе. Плановые работы по восстановлению дорожного покрытия начнут в мае на Западном скоростном диаметре.