Две полосы перекроют на КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе

Две полосы движения перекроют на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Гостилицким и Ропшинским шоссе. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорожное покрытие будут ремонтировать с 5 по 18 мая. На две недели закроют для движения вторую и третью полосы внутреннего кольца в связи с работами по устранению колейности. До 50 км/ч ограничат скорость на первой полосе. На этом участке три полосы.

Ремонт будет идти круглосуточно на участке с 93-го по 104-й километр в две смены. В зоне работ установят временные дорожные знаки, световую сигнализацию и водоналивные барьеры. Также на табло выведут информацию о ремонте.