Станцию метро «Горьковская» закрыли на вход и выход

В Петербурге станцию метро "Горьковская" в понедельник, 2 мая, закрыли для пассажиров на вход и выход. Об этом сообщает телеканал 78.

Около 06:10 станция стала недоступна, а поезда следует мимо "Горьковская" без остановки. По техническим причинам пассажиров перестали пускать.

Напомним, что сегодня мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. В честь этого верующие собрались у Соборной мечети, которая находится как раз рядом с метро "Горьковская".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что стал известен график работы метро Петербурга на 9 мая. Перевозки организуют по действующему графику будних дней.