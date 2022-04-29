В Петербурге восьми баллов достигли пробки в предпраздничную пятницу

Дороги Петербурга вечером в пятницу, 29 апреля, оказались загружены на 8 баллов, как и вчера, когда в городе проходила репетиция парада. На юго-востоке КАД собрался огромный затор, а в центре легковой автомобиль встретился со светофором.

По информации "Яндекс.Пробок" в Северной столице дорожные заторы выросли до 8 баллов к 18:00. Это на 1 балл больше обычного для вечера пятницы. При этом пробки наблюдаются не только в центре, но и на крупных магистралях всего города. Например, на Сенатской площади собрался затор из-за ДТП, где на легковую машину упал столб со знаками и светофором.